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Descubren un lugar de culto a Odiseo en Ítaca (ENG)

Descubren un lugar de culto a Odiseo en Ítaca (ENG)

El Ministerio de Cultura ha anunciado que los arqueólogos han descubierto un antiguo lugar de culto en la isla griega de Ítaca, dedicado a Odiseo, el legendario héroe de la epopeya de Homero, lo que ofrece nuevas pruebas de la profunda interrelación entre el mito y la práctica religiosa en la antigua Grecia...Revelaron ofrendas votivas que abarcan desde el período micénico hasta el helenístico, junto con un fragmento de cerámica que lleva una variante del nombre de Odiseo.

| etiquetas: odiseo , ítaca , culto , santuario
6 1 0 K 128 Arqueología
4 comentarios
6 1 0 K 128 Arqueología
Poplíteo #1 Poplíteo
Vaya, ya solo les queda montar una peregrinación milenaria hacia allí, y poner el cazo.
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Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Se podrían cortar un poco con la IA. Ahí, sale una placa que pone 'ODISEO', y de fondo un montón de esculturas y vasijas colocaditas en el yacimiento.
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TipejoGuti #3 TipejoGuti
Escuché a un historiador que relacionaba pasajes concretos de la Odisea en Egipto con los glifos contemporáneos que narraban la incursión de unos "pueblos del mar". Al final va a ser que el cacho mangante era real y todo...
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Kyoko #4 Kyoko
Off Topic, hace poco miré la peli The return (en M+), sobre el regreso de Odiseo a Itaca y la masacre de los pretendientes. Ralph Phiennes de Odiseo, Juliette Binoche de Penelope. No es una gran pelicula pero es interesante. Es una versión sin elementos sobrenaturales, sobre el regreso del heroe, pero agotado y viejo, tras haber cometido atrocidades y descuidado a su familia.
www.imdb.com/title/tt19861162/?ref_=ttvg_ov_bk
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menéame