Descubren un lugar de culto a Odiseo en Ítaca (ENG)

El Ministerio de Cultura ha anunciado que los arqueólogos han descubierto un antiguo lugar de culto en la isla griega de Ítaca, dedicado a Odiseo, el legendario héroe de la epopeya de Homero, lo que ofrece nuevas pruebas de la profunda interrelación entre el mito y la práctica religiosa en la antigua Grecia...Revelaron ofrendas votivas que abarcan desde el período micénico hasta el helenístico, junto con un fragmento de cerámica que lleva una variante del nombre de Odiseo.