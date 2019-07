Un estudio que se acaba de publicar en Proceedings of the Royal Society B ha concluido que los gorilas tienen sociedades mucho más complejas de lo que se pensaba hasta ahora, con amistades que duran toda la vida y que se forman incluso entre animales que no son parientes. También celebran grandes reuniones anuales y hay grupos de solteros o núcleos familiares de varios tamaños.