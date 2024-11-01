Descubren una estructura de hormigón romano que podría ser parte de un puente o un acueducto en Zaragoza

Las obras de renovación urbana en el centro de Zaragoza están aportando nuevos datos sobre el pasado romano de la ciudad. Durante los trabajos de reforma de la plaza de San Miguel y del Coso, las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz los restos de una estructura que podría corresponder a un antiguo puente romano, vinculado posiblemente también al sistema de abastecimiento de agua de la antigua colonia de Caesaraugusta.