edición general
7 meneos
64 clics
Descubren el dibujo original del perro de "La ronda de noche" (ENG)

Descubren el dibujo original del perro de "La ronda de noche" (ENG)  

Rembrandt se basó en un dibujo de principios del siglo XVII de Adriaen van de Venne (1590-1662) para el perro que ladra en La ronda de noche , como lo revela la investigación histórica del arte realizada en el marco de la Operación Ronda de noche , el estudio más amplio y exhaustivo jamás realizado sobre la pintura más famosa de Rembrandt. Recientemente se descubrió el notable parecido entre el perro de Rembrandt y el del dibujo, que ha permanecido en la colección del Rijksmuseum durante más de cien años.

| etiquetas: arte , rembrandt , perro , adriaen van de venne
7 0 0 K 130 ARTE
3 comentarios
7 0 0 K 130 ARTE
asbostrusbo #1 asbostrusbo
O sea que Rembrandt también copiaba :troll:
0 K 7
Ripio #2 Ripio
#1 Copiar o no copiar, esa es la cuestión.
:roll:
0 K 20
Khadgar #3 Khadgar
#1 Los buenos artistas copian, los grandes roban. :roll:
0 K 15

menéame