Descubren el dibujo original del perro de "La ronda de noche" (ENG)  

Rembrandt se basó en un dibujo de principios del siglo XVII de Adriaen van de Venne (1590-1662) para el perro que ladra en La ronda de noche , como lo revela la investigación histórica del arte realizada en el marco de la Operación Ronda de noche , el estudio más amplio y exhaustivo jamás realizado sobre la pintura más famosa de Rembrandt. Recientemente se descubrió el notable parecido entre el perro de Rembrandt y el del dibujo, que ha permanecido en la colección del Rijksmuseum durante más de cien años.