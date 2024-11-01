edición general
3 meneos
118 clics
Descubierta una nueva especie de pulpo [foto]

Descubierta una nueva especie de pulpo [foto]  

El hallazgo, identificación y descripción de un ejemplar octópodo –bautizado como Graneledone sellanesi– es resultado de más de dos décadas de trabajo científico de la Universidad Andrés Bello. Este hito demuestra cuánto desconocemos el fondo marino y que muchas especies desaparecerán antes de que siquiera las conozcamos. El pulpo no tiene saco se tinta, cuenta con entre 43 y 45 ventosas en el brazo hectocotilizado de los machos, tiene un órgano del embudo con forma de “VV” y entre seis y siete laminillas por hemibranquia.

| etiquetas: pulpo , especie , descubierta , chile
2 1 0 K 32 OYOYOY
3 comentarios
2 1 0 K 32 OYOYOY
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
¿Con forma de VV o con forma de W?
0 K 10
#2 torrrquemada
Ya tenemos un nuevo animal de compañía.
0 K 7
#3 Poligrafo
Hay pulpo hay: "Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn !!"
0 K 6

menéame