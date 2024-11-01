Descubierta una nueva especie de pulpo [foto]  

El hallazgo, identificación y descripción de un ejemplar octópodo –bautizado como Graneledone sellanesi– es resultado de más de dos décadas de trabajo científico de la Universidad Andrés Bello. Este hito demuestra cuánto desconocemos el fondo marino y que muchas especies desaparecerán antes de que siquiera las conozcamos. El pulpo no tiene saco se tinta, cuenta con entre 43 y 45 ventosas en el brazo hectocotilizado de los machos, tiene un órgano del embudo con forma de “VV” y entre seis y siete laminillas por hemibranquia.