edición general
8 meneos
53 clics
Descubierta en Canhasan 3, Turquía, una de las calles más antiguas del mundo, con 9.750 años de antigüedad (ENG)

Descubierta en Canhasan 3, Turquía, una de las calles más antiguas del mundo, con 9.750 años de antigüedad (ENG)

Hace casi 10.000 años, mucho antes del auge de las ciudades, una comunidad de Anatolia central ya experimentaba con nuevas formas de organizar su espacio vital. Canhasan 3 revela una comunidad que deliberadamente dejaba espacio entre las estructuras, lo que sugiere formas tempranas de organización social, acceso compartido y planificación arquitectónica casi un milenio antes del auge de Çatalhöyük.

| etiquetas: arqueologia , canhasan 3 , calle , turquía
6 2 1 K 109 cultura
8 comentarios
6 2 1 K 109 cultura
#3 Albarkas
Incluso como callejón me parece estrecho. Aunque aquellos que lo construyeron fueran menudicos, menudo agobio.
Incluso los perros tendrían problemas para mear en las esquinas.
0 K 11
eltoloco #1 eltoloco
Si se supone que la “calle” es el pasillito en el que se ve andando a uno de los arqueólogos, eso no es una calle ni es nada, porque a duras penas cabe una persona, y sobretodo porque está rodeado de 4 casas y por lo tanto no tiene entradas ni salidas.. ?(
0 K 10
Ripio #2 Ripio
#1 Leer el artículo ya tal.
No me explico como no te ha contratado el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía.
1 K 30
eltoloco #4 eltoloco *
#2 frena colega, que solo es un comentario en un agregador de noticias. Estoy relativamente ocupado y no me he parado a leer el artículo entero, he pasado por encima de las fotos para ver lo que han encontrado, y por eso he empezado mi comentario diciendo "si la calle es el pasillito que se ve en las fotos".

Por otra parte, tú comentario, además de convertirte en un cretino por las formas, es una falacia de autoridad de manual, falacia como las que siempre comenta nuestro querido amigo Isaac Moreno Gallo. Estas cosas las interpretan arqueólogos, que a lo sumo han estudiado historia, y no ingeniería de caminos o la que aplique, y por ello suelen fallar más que una escopeta de feria en sus interpretaciones.
2 K 34
tintodeverano #5 tintodeverano
#4 Claro, va a estar más capacitado un ingeniero de caminos para hacer arqueología comparada de todos los yacimientos de la prehistoria que un historiador que está trabajando sobre el terreno. Seguro que cualquier ingeniero tiene más conocimientos sobre el tema que los que han hecho la interpretación y dicen:

These gaps between homes may have functioned as passageways, protective corridors for livestock, or even as an early form of a street. Whatever the case, it is extremely rare to see such spatial organization in this period."

#2 tiene razón aquí. Te falta leer el artículo y, ya puestos, no ahondar en tu error intentando una huida argumentativa hacia delante cuando te lo señalan.
0 K 7
eltoloco #6 eltoloco
#5 gracias por copiar el fragmento de texto donde se comenta la remota posibilidad de que fuese una calle.

Ahora queda más claro que esa interpretación tiene tanto sentido científico como chuparse el dedo y levantarlo para decir la dirección del viento. Vamos, que hasta quienes lo han interpretado así lo dejan como última opción y la menos plausible.

Pero ello no impide que esta pequeña posibilidad sea usada en el titular con una afirmación categórica sobre que han encontrado "la calle más antigua del mundo" .. :wall: :wall: :wall:

Totalmente sensacionalista.
0 K 10
Ripio #7 Ripio
#6 De parvulario tu pataleta cascando el negativo.
Muy infantil.
0 K 19
eltoloco #8 eltoloco *
#_7 no te lo tomes personal. La noticia es sensacionalista, y he votado sensacionalista. Pero tranquilo, que tampoco se va a acabar el mundo por ello.

Edit; para pataleta el ignore por un voto negativo.. xD xD xD

#6
0 K 10

menéame