Descubierta en Canhasan 3, Turquía, una de las calles más antiguas del mundo, con 9.750 años de antigüedad (ENG)

Hace casi 10.000 años, mucho antes del auge de las ciudades, una comunidad de Anatolia central ya experimentaba con nuevas formas de organizar su espacio vital. Canhasan 3 revela una comunidad que deliberadamente dejaba espacio entre las estructuras, lo que sugiere formas tempranas de organización social, acceso compartido y planificación arquitectónica casi un milenio antes del auge de Çatalhöyük.