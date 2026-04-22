Desconvocada la huelga de las gasolineras

Los sindicatos y la patronal han alcanzado un acuerdo que permite mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Este es el resultado de la reunión que han mantenido este miércoles, 22 de abril, la patronal y los sindicatos. El delegado provincial de las estaciones de servicios del citado sindicato en Baleares, Miguel Amengual, ha informado que se incrementará un 3,4 % correspondiente a 2025 y un 2 % inicial de 2026. «Esto supone una subida salarial del 5,4 % en el momento en el que el acuerdo se publica en el Boletín