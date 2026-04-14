El derribo de un spa estresa Oia: 17 años de papeleo para indultar un hotel que se autorizó en suelo protegido (modo lectura)

Cuando la justicia declaró ilegal el Talaso Atlántico de Oia (Pontevedra), un hotel de 70 habitaciones, balneario y vistas al mar, Alberto Núñez Feijóo aún no había jurado como presidente de la Xunta y Yolanda Díaz era concejala en Ferrol. La mole levantada en suelo protegido de cabo Silleiro esquiva desde hace 17 años una orden judicial de demolición gracias al papeleo y los abogados que paga este pequeño ayuntamiento del Baixo Miño para intentar legalizarla. Fue un gobierno local del PP el que le dio una licencia ilegal y Feijóo desde la Xunt