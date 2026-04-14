El derribo de un spa estresa Oia: 17 años de papeleo para indultar un hotel que se autorizó en suelo protegido (modo lectura)

Cuando la justicia declaró ilegal el Talaso Atlántico de Oia (Pontevedra), un hotel de 70 habitaciones, balneario y vistas al mar, Alberto Núñez Feijóo aún no había jurado como presidente de la Xunta y Yolanda Díaz era concejala en Ferrol. La mole levantada en suelo protegido de cabo Silleiro esquiva desde hace 17 años una orden judicial de demolición gracias al papeleo y los abogados que paga este pequeño ayuntamiento del Baixo Miño para intentar legalizarla. Fue un gobierno local del PP el que le dio una licencia ilegal y Feijóo desde la Xunt
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Por cierto, a ojo de google maps, como mucho veo 20.000 metros cuadrados, no 25.000.
A ver qué pasa. Hay un motel (...ya tú sabes) al lado de la N-550 que lleva cerrado desde 2013 o así, supuestamente ya se debería haber demolido en varias ocasiones pero ahí sigue en pie. Parece que tanto para construir (legalmente) como para tirar algo que se ha construido ilegalmente, el tiempo se alarga cosa mala.