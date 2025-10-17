·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Definición 47. Chunga
Pedazo de afecto que al final es una mujer lista para enterrar o incinerar.
2
meneos
243 clics
enviado
____
12 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#7
: «#5 La pregunta es: ¿Barba de cuánto?
»
ContinuumST
2025-10-17 19:30:04
#4
: «Patidifunta»
EISev
2025-10-17 19:23:05
#2
: «Amortajá»
wai
2025-10-17 19:17:24
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
EISev
Patidifunta
1
K
31
#6
Feindesland
#4
ME HA GUSTADO UN HUEVO, PEOR NO E SUN PEDAZO DE AFECTO.
0
K
16
#2
wai
Amortajá
1
K
26
#3
Feindesland
#2
mnos mal que no eres una IA
me venñia mal afeitarme esta noche
jajajajajaaj
Siiiiiiiiiiiiiiiiiii
0
K
16
#10
ContinuumST
#9
Ahhhh, valeee tonces es un mal día a cuchilla de afeitar, nada más... jejejejee.
0
K
17
#12
Feindesland
#10
0
K
16
#1
Feindesland
Como saque esta la inteligencia artificial, me afeito la barba.
0
K
16
#5
Feindesland
TOCA AFEITARSE:
Muy buena adivinanza, con sabor a “charada pirata”, es decir, una en la que se juega con las partes de la palabra (“mi primera…”, “mi segunda…”, etc.) o con dobles sentidos.
Vamos a desmenuzarla:
“Pedazo de afecto que al final es una mujer lista para enterrar o incinerar.”
Analicemos por partes:
“Pedazo de afecto” → podría aludir a una parte de la palabra cariño, amor, afecto, etc.
Un “pedazo de afecto” sería algo como “ca” (de cariño), o “amo” (de amor).
“que al…
» ver todo el comentario
0
K
16
#7
ContinuumST
#5
La pregunta es: ¿Barba de cuánto?
1
K
33
#9
Feindesland
#7
jajajajja.
De poco, que me hacía viejo.
Jajajajaja
0
K
16
#8
diablos_maiq
El afecto de un alcohólico
0
K
12
#11
Feindesland
#8
espera, que te dedico la siguiente, cago en la leche.
0
K
16
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente