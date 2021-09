¿Defiende Vox al colectivo LGTB?

El 6 de mayo de 2020, las portadas de los periódicos se hicieron eco de las declaraciones de Santiago Abascal en el Congreso. En ellas, aseguró que Vox no discriminaba a nadie por su condición u orientación sexual. Al tiempo que acusó tácitamente a la izquierda de discriminar al colectivo LGTB. De la misma forma que sus partidarios afirman que Vox no es ni machista, ni racista, ni xenófobo, aseguran que no es homófobo. ¿De verdad catalogar a Vox de ser un partido LGTBfóbico es aventurado? El objetivo de este artículo es intentar esclarecerlo.