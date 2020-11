David Bravo: "Mi peor experiencia vivida jamás en un juzgado"

Nunca lo he contado porque es puramente anecdótico. De hecho esto solo me ha pasado una vez. Pero ahora sí me encuentro con ánimo de contaros mi peor experiencia vivida jamás en un juzgado. Denuncian a una persona por una actividad que, a mi juicio, no está tipificada como delictiva. No es algo que pensara solo yo, en la fecha en la que esto ocurrió ya había decenas de sentencias que decían lo mismo en casos idénticos.