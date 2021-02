David Bravo: “La libertad de expresión se tiene, por jueces y ciudadanos, como un derecho de segunda categoría”

"Aunque parezca increíble, cuando hablo con algunos clientes, a veces termina un juicio y me dicen que por qué no protesté respecto de no se cual prueba o pregunta. Y les tienes que explicar que eso es en las películas, que aquí no se protesta. Incluso hubo una vez que se hizo muy famoso un tipo en Sevilla que fue a declarar y dijo que se acogía a la Quinta Enmienda. Hay gente que tiene un conocimiento muy peliculero del Derecho. Y también un conocimiento de gente como muy dicotómico."