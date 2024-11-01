El dardo en 'La Revuelta' a la concejala del PP que censuró un monólogo feminista (y la genial respuesta de Aitana Sánchez-Gijón)

"Yo vengo del futuro y tú vas a dimitir". Es la genial respuesta de Aitana Sánchez-Gijón ante el dardo de La Revuelta a la concejala del PP que censuró un monólogo y después se vio obligada a dejar su cargo.
En la polémica real, la concejala aseguró tras dimitir que su reacción "no fue la adecuada". Aitana Sánchez-Gijón lo resumió así: "Afortunadamente un acto así no ha quedado impune porque no se puede coartar la libertad de expresión". Y añadió: "Ya vienen de antes con actos de censura [...] pero es que no tienen techo, hay que tener mucho cuidado".