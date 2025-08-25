·
comentarios de esta noticia
20
meneos
127
clics
Daniela Vallejo (Miss Trans España 2025) denunciará a la presidenta de Abogados Cristianos por su discurso de odio en televisión
Hablamos con la Miss Trans 2025 tras los ataques que sufrió en televisión por parte de la presidenta de Abogados Cristianos.
|
etiquetas
:
transfobia
,
religión
,
abogados cristianos
,
odio
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Esteban_Rosador
*
Quieren imponer su moral absurda a toda la población, incluso a los que no se creen sus creencias ridículas.
6
K
88
#2
Carnedegato
*
Espero que se transquilice un poco.
#1
hablar de comer coños delante de niños, me parece bastante absurdo, sí.
1
K
10
#4
Esteban_Rosador
#2
copio
Eran unas fiestas de pueblo como cualquier otra. Quiero hacer hincapié en que nadie, ni padres ni niños, se sintió incómodo con mi propuesta; al contrario, me dieron mucho amor y lo pasamos todos muy bien. Siento mucho que haya pasado algo tan feo ensuciando algo tan bonito
Son los abogados cristianos los que tienen la mente sucia. Es lo que pasa cuando crees que tú dios te vigila y está interesado en lo que haces en la cama.
2
K
35
#6
Carnedegato
#4
Ok perfecto, a ti te parece bien que se cante sobre comer coños delante de niños y a mi no, todo aclarado. Ten buena tarde.
0
K
6
#9
crackity_jones
#6
Cada uno tiene sus preocupaciones. A mi me importa más bien poco que hablen de comer coños delante de mi hija. Me preocupa bastante más que hablen de moros, de negros, de gordas o de maricones.
1
K
16
#5
Asimismov
*
#1
... tampoco se las creen ellos mismos o habrían denunciado a la jerarquía católica española por los curas pedófilos y su ocultación.
0
K
12
#7
DrEvil
#1
Eso dicen los de los dos lados, sí.
0
K
6
#3
HeilHynkel
A ver si no le toca juez del Opus y le casca una multa acorde al discurso de odio que destilan.
1
K
29
#8
Stv.2
Está bien que he leído muy entrelíneas el artículo, pero es que no veo ningún delito de odio.
1) “Hemos actuado en los tribunales por un delito de exhibicionismo contra este espectáculo familiar en Mallorca que tenía alto contenido sexual en presencia de menores y fue financiado con dinero público”.
2) La intervención de Polonia generó más polémica aún al asunto, y es que se refirió a Daniela como “este señor”.
Son este tipo de cosas las que personalmente hacen que me baje de este tipo de…
» ver todo el comentario
1
K
19
#10
Stv.2
Y bueno, supongo que no puedo comentar la apariencia aunque se trate de unconcurso de "belleza" tradicional porque eso también sería delito de odio. Las cosas de la modernidad, es curioso, pero en muchos aspectos las reivindicaciones sobre transexualidad son una mezcla extraña entre progreso y tradición. Por ejemplo, en este caso, apropiarse o participar de tradiciciones culturales rancias como concursos de belleza solo para encajar en lo que hacen las mujeres, o por otra parte,…
» ver todo el comentario
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
