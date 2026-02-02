Una DANA como la de Valencia se aproxima a Andalucia

La previsión del modelo suizo, que acertó la previsión de la DANA de Valencia el 29 de octubre de 2024 ha vuelto a sacar una previsión preocupante para los próximos 7 días. Esta previsión calcula un acumulado de 634 litros en la zona de Cadiz, Marbella y Algeciras. Según algunos meteorólogos apuntan que el peligro es extremo para la población ya que el suelo no absorbe nada.

Mientras tanto, la AEMET ya ha activado para los próximos días avisos por acumulación de lluvias, fenómenos costeros adversos, vientos huracanados y deshielo en varios puntos del país.

Modelo suizo , Fuente