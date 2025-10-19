Cuidado con la IA: sobre la miríada de videos de Stephen Hawking creados con Sora 2

Hace muy poco fue el lanzamiento de las aplicaciones de creación de video mediante inteligencia artificial generativa Veo 3, de Google, y Sora 2, de OpenAI.

Llevábamos ya tiempo comprobando cómo en instagram abundan las cuentas falsas (y legales) de influencers embaucadores creados por inteligencia artificial en las que, sin necesidad de ser de gran calidad, se mostraban "fotos" de los susodichos que pretendían pasar por reales. Lo peor de todo es que, sin gran esfuerzo, conseguían engañar a muchas personas, que les daban los buenos días, les pedían ayuda, le preguntaban cómo estaban y les felicitaban por su maravillosa vida. Como ejemplos tenemos estas cuentas:

www.instagram.com/kaia_van_der_meer

www.instagram.com/caruso_ai

No me he currado mucho la búsqueda porque el tema no es muy apasionante pero hay muchas cuentas de este tipo y no todas incluyen señales de que son una IA en su perfil. Y sí, también, las IAs se comentan los posts unas a otras y muchos comentaristas son igualmente falsos porque por supuesto todo es mentira.

Pero la cosa se está poniendo preocupante y es cada vez más difícil distinguir una imagen o incluso un video creado con inteligencia artificial de uno real. Esto va a generar sentimientos de desconfianza mutua en la población. Pero no adelantemos acontecimientos, la realidad es que ya hemos llegado al punto en el que todo va a ir mucho peor: Veo 3 y Sora 2 son armas de destrucción masiva al alcance de cualquiera y es imparable. Son ya miles los videos que violan los derechos de autor creados por personas anónimas: videos de Mario en un circuito de Fórmula 1, de Trump siendo detenido por la policía o de Pikachu y otros pokemon en el desembarco de Normandía.

Ya hay anuncios de aplicaciones para "liarte con tu crush" que se hacen con una simple foto y... Listo, no hace falta mucho más, ya tienes el video.

Pero por si esto no fuera poco existe el peligro real del ciberbullying, algo que ya existe y que puede ir a peor, sobre todo porque todos somos susceptibles de sufrirlo, y así será si lo permitimos.

Desde que salió Sora 2 ha salido una cantidad ingente de clips que pretenden ser graciosos sobre Stephen Hawking. Stephen Hawking ya ni siente ni padece, ni tampoco es obligatorio rasgarse las vestiduras por defender su memoria, pero deberíamos tener cuidado. Los videos de Stephen Hawking no son graciosos y no, no lo son, por mucho que pretendan hacernos sonreir clips del físico en un skatepark, participando en los Juegos Olímpicos de Invierno o levantándose de la silla para marcar un gol con el Real Madrid.

Ahora mismo todo esto pretende ser simpático e inofensivo, y cuando todos nos estemos riendo nos la meterán. Así que mejor empezar a parar esto ya.

youtu.be/UoCRyTHMX1M?si=N6lnIs6WZg3kezG2