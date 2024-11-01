edición general
Cuba: Un profesor espirituano cumple una condena de 10 años por pintar carteles "contrarrevolucionarios"

Ariel Manuel Martín Barroso fue procesado por "propaganda contra el orden constitucional" y "desacato" por escribir con plumón "permanente" frases como "Patria y Vida" o "Díaz-Canel singao"

Macnulti_reencarnado
Y que no se queje, que los chavales fusilados por secuestrar una lancha para escapar de la isla cárcel corrieron peor suerte.
Tkachenko
que vida más triste tienen algunos
Tkachenko
La paja de los clones
Próximamente en sus pantallas xD xD
ElenaCoures1
Es algo normal en las dictaduras de mierda
Macnulti_reencarnado
#4 por votarte positivo he pinchado en un banner de un parque acuático.
dclunedo
Otro facha recibiendo su merecido :troll:
