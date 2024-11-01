·
Cuba: Un profesor espirituano cumple una condena de 10 años por pintar carteles "contrarrevolucionarios"
Ariel Manuel Martín Barroso fue procesado por "propaganda contra el orden constitucional" y "desacato" por escribir con plumón "permanente" frases como "Patria y Vida" o "Díaz-Canel singao"
|
etiquetas
:
cuba
,
represión
,
dictadura
5
2
6
K
0
#1
Macnulti_reencarnado
Y que no se queje, que los chavales fusilados por secuestrar una lancha para escapar de la isla cárcel corrieron peor suerte.
3
K
31
#2
Tkachenko
que vida más triste tienen algunos
0
K
20
#6
Tkachenko
La paja de los clones
Próximamente en sus pantallas
0
K
20
#4
ElenaCoures1
Es algo normal en las dictaduras de mierda
3
K
19
#5
Macnulti_reencarnado
#4
por votarte positivo he pinchado en un banner de un parque acuático.
1
K
15
#3
dclunedo
Otro facha recibiendo su merecido
1
K
15
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
