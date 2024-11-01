edición general
Cuatro lecciones que aprender de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

Cuatro lecciones que aprender de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

Este martes, un candidato de 34 años, musulmán y abiertamente socialista ha ganado las elecciones a la alcaldía de Nueva York. Se abre así un nuevo periodo político cuyo desenlace nadie puede prever, pero que, sin duda, ya ha transformado de forma radical la tendencia política de Estados Unidos, y que está cargado de esperanza y ambición.

OCLuis #3 OCLuis
La principal victoria ha sido la de la participación en las elecciones.

Esa es la lección que tenemos que aprender en España. Votando se solucionan las cosas y no todos son iguales, por mucho que se repitan nuestros corruptos de turno.

Tenemos que ir a votar si queremos cambiar las cosas... los que no quieren que cambien las cosas y que sigan igual que hasta ahora llevan a toda la familia a votar.

Eso es lo que tenemos que aprender los que queremos un país mejor.
Grymyrk #8 Grymyrk
#3 Eso díselo al Frente Popular que en 1936 ganó las elecciones en España
#9 rafeame
#3 y al abuelo, que está en el asilo, lo lleva la monja en carretilla.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Un activista antisionistas con redes sociales se ha comido a los sionistas, multimillonarios, trumpistas...

La élite hoy tiene miedo
Mala #2 Mala
En cuatro días veremos al ejército en las calles de NY y al ICE deportando musulmanes.
strike5000 #7 strike5000 *
Habrá que esperar un poco a ver que medidas de las propuestas puede poner en marcha y, sobre todo, cuál es el resultado de las mismas antes de entronizarlo. Sobre el papel todos los políticos prometen resolver todos los problemas, en la práctica casi ninguno consigue resolver los más básicos y simples.
#10 ddomingo
Hay que tener mucho cuidado con las denominaciones políticas. Mamdami no es socialista sino socialdemócrata.

Socialista sería si quisiera prohibir la tenencia privada de los medios de producción o una producción económica centralizada. Socialista es , con matices la economía china, la cubana o la de norcorea.

Muchas veces se emplea socialista cuando se quiere decir socialdemocracia.
oceanon3d #4 oceanon3d
Esperado a que se levante Trump ... va a ser muy divertido.
aupaatu #6 aupaatu *
Igual los nuevos revolucionarios de ultraderecha consiguen darse cuenta que sus políticos pasan de ellos ,de sus familiares y allegados,en su programa electoral y que la solución pasa por socializar los recursos en vez de que los amontonen unos pocos.
#5 juanmaball
Qué pronto va a estallar la guerra civil usana.
