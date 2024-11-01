Cuatro lecciones que aprender de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

Este martes, un candidato de 34 años, musulmán y abiertamente socialista ha ganado las elecciones a la alcaldía de Nueva York. Se abre así un nuevo periodo político cuyo desenlace nadie puede prever, pero que, sin duda, ya ha transformado de forma radical la tendencia política de Estados Unidos, y que está cargado de esperanza y ambición.
Esa es la lección que tenemos que aprender en España. Votando se solucionan las cosas y no todos son iguales, por mucho que se repitan nuestros corruptos de turno.
Tenemos que ir a votar si queremos cambiar las cosas... los que no quieren que cambien las cosas y que sigan igual que hasta ahora llevan a toda la familia a votar.
Eso es lo que tenemos que aprender los que queremos un país mejor.
La élite hoy tiene miedo
Socialista sería si quisiera prohibir la tenencia privada de los medios de producción o una producción económica centralizada. Socialista es , con matices la economía china, la cubana o la de norcorea.
Muchas veces se emplea socialista cuando se quiere decir socialdemocracia.