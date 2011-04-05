edición general
¿Cuánta radiación recibimos del 5G?

En 5G se utilizan frecuencias más altas y sobre todo técnicas como el beamforming, que concentran la señal en haces dirigidos hacia los dispositivos que están conectados en ese momento. Lo interesante es que, incluso en condiciones extremas de uso, los niveles están muy por debajo de los límites de seguridad establecidos por la Comisión Internacional de Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP).

#6 Grahml
Por resumir:

"en condiciones extremas de uso, los niveles están muy por debajo de los límites de seguridad establecidos por la Comisión Internacional de Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP)."
#7 joseac
#6 Y aún hay, sobre todo pueblos, que se quejan si les ponen una antena 5G...????????
#8 Jarod_mc
#7 que sigan en el ojete del mundo
reithor #2 reithor
Energía calculable para frecuencias del orden de gigahertzios, usando la ecuación de Plank. Una mijita.
TardisKun #4 TardisKun
Errónea, no dicen nada del chis :troll:
