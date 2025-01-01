edición general
Cuando el velo se desgarra: las verdades ocultas, de Jabotinsky a Netanyahu

Jabotinsky no se estableció en la Italia fascista sino en Estados Unidos, entonces neutral, donde uno de sus discípulos se unió a él para convertirse en su secretario particular. Aquel discípulo era Benzion Netanyahu, el padre del actual primer ministro israelí Benyamin Netanyahu. Durante la guerra, Zeev Jabotinsky y Benzion Netanyahu recibieron la visita de Leo Strauss, un profesor alemán de filosofía instalado en Chicago. Leo Strauss también era judío y fascista. El antisemitismo de los nazis lo había obligado a huir de Alemania,...

