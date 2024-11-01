Cuando el ultraprocesado no solo engorda: así afecta también a los huesos

Los ultraprocesados se han relacionado con más obesidad, peor control de la tensión, mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, e incluso con un aumento de la mortalidad prematura y de problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión. Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans (EEUU), junto a investigadores del Departamento de Epidemiología de Escuela de Salud Pública de la Universidad Sun Yat-sen en Shenzhen (China), revela que consumir más alimentos.....