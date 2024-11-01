edición general
Críticas a Telemadrid por su enfoque tras un asesinato machista

El programa Buenos Días Telemadrid no tuvo mejor idea que entrevistar a la casera de la víctima para hablar de "inquiokupación", destacar los desperfectos que se encontró en la vivienda y hablar de cómo la justicia fue "muy lenta"... para recuperar el piso.

JackNorte
Mañana especial residencias en Covid , el titulo ; "Iban a morir igual" 7291
Skiner
Indecencia de los que mandan en Telemadrid es vomitiva.
Además no se que tiene que ver el cerdo con la velocidad.
Los problemas que tuviera esta señora con la casera no tienen relación con que sea asesinada.  media
luckyy
A ver si el payaso de Figaredo entra en ese engendro de TV con el ejército y la armada, si le Interesa la desinformación
Cehona
#2 Entonces no hace falta que entre.
Está clara la información.
Cumple los estándares de Vox
