Críticas a Telemadrid por su enfoque tras un asesinato machista

El programa Buenos Días Telemadrid no tuvo mejor idea que entrevistar a la casera de la víctima para hablar de "inquiokupación", destacar los desperfectos que se encontró en la vivienda y hablar de cómo la justicia fue "muy lenta"... para recuperar el piso.
| etiquetas: telemadrid , asesinato , machista , enfoque
Además no se que tiene que ver el cerdo con la velocidad.
Los problemas que tuviera esta señora con la casera no tienen relación con que sea asesinada.
Está clara la información.
Cumple los estándares de Vox