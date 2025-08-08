edición general
6 meneos
5 clics
Los apartamentos de una habitación en València tienen un coste medio de más de 200.000 euros

Los apartamentos de una habitación en València tienen un coste medio de más de 200.000 euros

El coste de los apartamentos de una habitación o los estudios de nueva construcción en València se ha disparado. Este tipo de inmuebles llega a costar 419.750 euros sin estar situados en el centro. El valor medio es de más de 200.000 euros y solo hay dos proyectos por debajo de esa cifra (uno en Benicalap y otro en Patraix). Los anuncios subrayan que son para personas que buscan propiedades de un tamaño pequeño (muchas no llegan a los 50 metros) o para "puros inversores".

| etiquetas: vivienda , españa , valencia
5 1 0 K 65 politica
9 comentarios
5 1 0 K 65 politica
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Luego cuando hay vivienda disponible que la Generalitat Valenciana puede comprar para gente afectada por la DANA por ejemplo, entonces dejan que se las lleven inmigrantes con dinero que las compran a 23.000 y nos las venden a 300.000

Nos asesinan por el turismo, nos roban las casas por los inmigrantes
1 K 28
NPCmasacrado #3 NPCmasacrado
Recordad que interactuando en redes con el contenido climático, diciendo que hace calor insoportable, que aquí no se puede vivir, que esto es un sopor, que luego como van a ser las tormentas como la DANA en verano, hundimos el consumo y el turismo a golpe de clic
0 K 20
NPCmasacrado #9 NPCmasacrado
#8 A que si trabajas a media jornada no puedes tener ni una habitación? hay que empezar ya a Free Luigi Mangione
0 K 20
NPCmasacrado #2 NPCmasacrado
Luego ya Mercadona sacando ofertas de empleo a 10.000 euros brutos, que no da ni para alquilar una habitacion... ¿Qué día montamos una revolución?  media
0 K 20
Barney_77 #8 Barney_77
#2 Que horas de trabajo es esa oferta? Porque sin poner la jornada a lo mejor es muy buena oferta
0 K 11
#4 chocoleches
Si vives sólo cuartenta / cincuenta metros te sobran, pero a ese precio se los pueden meter por el orto.
0 K 13
Narmer #5 Narmer
Conozco un caso en Orriols que ya he comentado por aquí. Un inversor extranjero compró un paquete de casi 50 viviendas a 36.000€ cada una (tarifa plana). Las ha reformado y las saca en alquiler por 800 a 1000€ al mes. En Orriols, de los peores barrios de Valencia, pero relativamente cerca del centro y del Politécnico.

Y no es el único caso así. Millonarios comprando las únicas viviendas que se pueden permitir gente con salarios humildes, lo cual empuja el precio del resto de viviendas hacia…   » ver todo el comentario
0 K 8
Narmer #6 Narmer
El problema no es que Mercadona ofrezca un salario de mierda, mientras cumpla con la legalidad vigente. El problema lo tenemos con los acaparadores y especuladores con uno de los bienes más básicos tras la comida, el agua y la ropa.
0 K 8
#7 Borgiano
El cohete
0 K 8

menéame