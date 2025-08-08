Los apartamentos de una habitación en València tienen un coste medio de más de 200.000 euros

El coste de los apartamentos de una habitación o los estudios de nueva construcción en València se ha disparado. Este tipo de inmuebles llega a costar 419.750 euros sin estar situados en el centro. El valor medio es de más de 200.000 euros y solo hay dos proyectos por debajo de esa cifra (uno en Benicalap y otro en Patraix). Los anuncios subrayan que son para personas que buscan propiedades de un tamaño pequeño (muchas no llegan a los 50 metros) o para "puros inversores".