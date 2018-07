Cospedal: "Me siento doblemente española: por española y por ser del PP"

María Dolores de Cospedal en su discurso de despedida como secretaria general del Partido Popular ante los compromisarios asistentes al Congreso del partido: "Concluye mi trayectoria como secretaria general pero me encuentre donde me encuentre, yo siempre voy a estar con mi partido. Esté donde esté, cuando me pregunten quién soy o qué siento, yo podré decir que me siento doblemente española, porque soy española y soy del PP".