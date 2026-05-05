Contra la dictadura de los monopolios

«Si no toleramos un rey como poder político, tampoco debemos tolerar un rey en la producción, el transporte y la venta de ninguno de los productos básicos para la vida. Si no nos someteríamos a un emperador, tampoco debemos someternos a un autócrata del comercio con poder para impedir la competencia y fijar el precio de cualquier producto».

John Sherman* (1823 – 1900). Senador estadounidense republicano.

* Autor de la Ley Sherman Antitrust, la primera ley contra los monopolios promulgada en EE.UU.