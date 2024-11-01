edición general
El consumo de drogas psicodélicas como el LSD puede prevenir el alcoholismo

El consumo de drogas psicodélicas como el LSD puede prevenir el alcoholismo  

Un estudio reciente sugiere que el consumo de drogas psicodélicas, en concreto de LSD, se asocia a un menor consumo de alcohol. El alcoholismo afecta a millones de adultos y es uno de los problemas de salud pública más persistentes en Estados Unidos. En España, según el Ministerio de Sanidad, existe entre un 15 y un 16% de personas que sufren un consumo de riesgo y el 6% tiene dependencia, frente al 10% en Estados Unidos. Las personas que sufren de alcoholismo tienen dificultades para controlar el consumo a pesar de conocer el daño físico.....

7 comentarios
Barney_77 #1 Barney_77
Si estás muy colocado no bebes...
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 xD xD xD xD xD xD xD
Yo apuntaria a otra cosa mas, tampoco fumas tabaco.
#7 kaos_subversivo
#1 siendo un chaval he escuchado mil bebes que con un tripi, si no bebes, no sube.
Y la verdad es que nunca me tome uno sin beber
#3 Epaclon
Es sabido que los psicodelicos pueden ser utilizados para tratar adicciones, no me parece descabellado lo que dice la noticia
#4 Lusco2
El consumo de alcohol puede prevenir el consumo de drogas psicodélicas?
Es que la botella me queda más cerca
#5 Archaic_Abattoir
"Quita una pena otra pena, un dolor otro dolor y una droga otra droga"
Camarón de la Isla.
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
Como cuando Mortadelo machaca el dedo gordo del pie de Filemón para que al dolerle el dedo no sienta el dolor de cabeza que tenía. xD xD
