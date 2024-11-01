El consumo de drogas psicodélicas como el LSD puede prevenir el alcoholismo  

Un estudio reciente sugiere que el consumo de drogas psicodélicas, en concreto de LSD, se asocia a un menor consumo de alcohol. El alcoholismo afecta a millones de adultos y es uno de los problemas de salud pública más persistentes en Estados Unidos. En España, según el Ministerio de Sanidad, existe entre un 15 y un 16% de personas que sufren un consumo de riesgo y el 6% tiene dependencia, frente al 10% en Estados Unidos. Las personas que sufren de alcoholismo tienen dificultades para controlar el consumo a pesar de conocer el daño físico.....