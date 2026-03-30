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Consumo avisa a inmobiliarias y fondos con 100.000 alquileres de la prórroga de los contratos

Consumo avisa a inmobiliarias y fondos con 100.000 alquileres de la prórroga de los contratos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión para indicarles que deben prorrogar los contratos de sus inquilinos, que así lo soliciten, que caduquen entre el pasado 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2027. Entre todos ellos concentran más de 100.000 viviendas de alquiler en todo el país, según ha apuntado en un comunicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

| etiquetas: consumo , avisa , fondos , inmobiliarias , prórroga , alquileres
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2 comentarios
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obmultimedia #1 obmultimedia
si algunos contratos caducaban el 22 de Marzo ya van tarde.
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#2 MetalAgm
#1 A parte de que tiene que ser aprobada en el congreso en 30 dias, y no tiene pinta de que se vaya a votar porque ahora mismo tiene mas votos en contra que a favor.
Segun l IA, esto es lo que puede pasar:

La situación política actual hace que la incertidumbre sea total. El Real Decreto-ley 8/2026 (publicado en el BOE el pasado 21 de marzo) es el que ha activado esta prórroga extraordinaria de 2 años y el tope del 2% en las subidas.

Lo que planteas es el escenario del "caos

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menéame