Consumo avisa a inmobiliarias y fondos con 100.000 alquileres de la prórroga de los contratos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión para indicarles que deben prorrogar los contratos de sus inquilinos, que así lo soliciten, que caduquen entre el pasado 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2027. Entre todos ellos concentran más de 100.000 viviendas de alquiler en todo el país, según ha apuntado en un comunicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy.
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Segun l IA, esto es lo que puede pasar:
La situación política actual hace que la incertidumbre sea total. El Real Decreto-ley 8/2026 (publicado en el BOE el pasado 21 de marzo) es el que ha activado esta prórroga extraordinaria de 2 años y el tope del 2% en las subidas.
Lo que planteas es el escenario del "caos
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