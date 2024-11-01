edición general
Los constructores vascos alertan de que «en las promociones actuales el 25% de vivienda libre paga el 75% de VPO»

las promociones actuales que se ponen en marcha en suelo urbanizable, que la ley vasca del Suelo obliga a que reserven un mínimo del 75% a vivienda protegida, provoca que «prácticamente un 25% de la promoción (la destinada a vivienda libre) tiene que pagar el 75% restante, porque tenemos que ceder lo que hay que ceder para hacer la vivienda protegida»

#2 omega7767
yo con que no se permita la compra de vienda por empresas o por individuos que ya posean unas cuanta propiedades y que así la vivienda vaya a los que no tengan vivienda
#7 chochis
#2 ramén
DrEvil #1 DrEvil
Acaban de descubrir la redistribución de la riqueza :troll:
Veo #4 Veo
Pues que se retiren y no construyan. Ya ves tú que difícil.
oricha_1 #6 oricha_1 *
#3 Ya. Y que todo el dinero recaudado en impuestos e IBI se destine a VPO xD xD xD xD xD xD xD
Mira que me haceis reir, Es que sois muy graciosos xD xD xD xD xD xD xD xD xD
El gobierno gastando dinero..... en las necesidades de los ciudadanos. xD xD xD xD xD xD xD xD xD
Que inocente sois.
#4 mira a le otro : Que se vayan que ya vendran otros xD xD xD xD xD xD xD xD xD
#5 Las libres y las…   » ver todo el comentario
Veo #8 Veo *
#6 Debes ser constructor porque desde luego te ríes de la gente como ellos.

Insisto: si no ganan dinero construyendo, si no les sale a cuenta como dices, que no lo hagan.

Pero no, se tiran a degüello porque sí les sale a cuenta, mucho.
Así que deja de reírte de la gente y sigue la pasta ver dónde va.
Robus #5 Robus
Que sea una VPO no significa que se venda a un coste inferior al de construcción.

Así que las VPO se pagan solas, pero no se pagan tan bien como las libres, pero las libres no pagan en ningún caso las VPO.
#9 tromperri *
¿Y a ellos que más les da? Cobran igual.
¿De qué viene esta fingida preocupación?
Ya os lo digo yo: si fuese el 100% libre aún podrían sangrar más a los compradores.
#3 beltraneja
Se me ocurre que todos los solares que quedan se compren por los ayuntamientos y se utilicen para VPO, problema resuelto.
