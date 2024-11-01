edición general
19 meneos
26 clics
El Congreso avanza con la Ley de Movilidad Sostenible con los votos en contra del PP y Vox

El Congreso avanza con la Ley de Movilidad Sostenible con los votos en contra del PP y Vox

El proyecto de ley busca descarbonizar el transporte, digitalizar el sector, reconocer la movilidad como derecho ciudadano y aumentar la eficiencia del gasto público.

| etiquetas: movilidad , sostenible
14 5 0 K 181 movilidad
1 comentarios
14 5 0 K 181 movilidad
Desideratum #1 Desideratum *
La derecha..... siempre a favor del progreso.....


Del progreso de sus cuentas corrientes.
0 K 19

menéame