Confirmada la condena al promotor del "Bollullo Beach" por destruir suelo protegido en La Orotava

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de SC de Tenerife ha confirmado la condena impuesta al promotor del restaurante Bollulo Beach, en La Orotava, por un delito contra la ordenación del territorio en el espacio natural protegido de El Rincón. El tribunal mantiene la pena de un año y seis meses de prisión, una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, la inhabilitación especial durante un año para profesión u oficio relacionado con la construcción hostelera, y la obligación de restaurar el equilibrio ecológico alterado.