Conejo europeo. Situación en España por subespecies

Las poblaciones de cuniculus están aumentando, mientras que las algirus están disminuyendo. Esta situación paradójica ha llevado a que el conejo en España esté calificado a la vez como en peligro de extinción y como plaga agrícola. Tras la revisión de 57 estudios se aprecian marcadas diferencias entre subespecies en el 79%. Estas diferencias pueden influir en la respuesta de cada subespecie a las presiones ambientales y antropogénicas, y en última instancia en el estado de sus poblaciones.