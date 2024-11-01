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Conejo europeo. Situación en España por subespecies

Conejo europeo. Situación en España por subespecies

Las poblaciones de cuniculus están aumentando, mientras que las algirus están disminuyendo. Esta situación paradójica ha llevado a que el conejo en España esté calificado a la vez como en peligro de extinción y como plaga agrícola. Tras la revisión de 57 estudios se aprecian marcadas diferencias entre subespecies en el 79%. Estas diferencias pueden influir en la respuesta de cada subespecie a las presiones ambientales y antropogénicas, y en última instancia en el estado de sus poblaciones.

| etiquetas: conejo , subespecies , españa , situación , peligro
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7 comentarios
2 1 0 K 27 ciencia
Catapulta #1 Catapulta
Interesante ver cómo las dos especies o subespecies resisten distintamente las enfermedades traídas por el humano. Y una lástima.
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skaworld #2 skaworld *
España siempre ha sido tierra de conejos reconocidos internacionalmente por su sabor, de carne tersa e inconfundible aroma a mar
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Apotropeo #3 Apotropeo
#2 Nunca hay suficientes conejos.
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skaworld #4 skaworld
#3 No te creas...Eh ahi la paradoja australiana, una tierra salvaje e inhóspita llena de superdepredadores mortales que sin embargo sucumbe ante la fogosidad lasciva de los comezanahorias en lo que corín tellado llamaria el triunfo del amor.
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Apotropeo #5 Apotropeo
#4 ¡ Ah !!. ¿ Te referías a los mamíferos roedores ?
:troll:
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skaworld #6 skaworld *
#5 Y si no fuese asi la disertacion seguiría teniendo sentido xD

Digo yo q los australianos tb comen zanahorias
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Catapulta #7 Catapulta
Reseñó que a menudo especies y subespecies se separan por las dos grandes zonas geológicas peninsulares. El oeste silíceo y el este calizo. Las condiciones y propiedades del suelo generan ecosistemas distintos con especies distintas adaptadas en el caso de animales a alimentarse de una vegetación y otra entre otras diferencias.
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