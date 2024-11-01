·
Un conductor de autobús escolar con 18 menores a bordo da positivo en alcohol y drogas en Jaén
Las autoridades también detectaron varias infracciones en el vehículo, como falta de autorización o de seguro obligatorio específico.
etiquetas
alcohol
menores
#1
Banshee2x
La foto del sujeto:
2
K
26
