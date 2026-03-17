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Condenan a Vueling a pagar casi mil euros a un pasajero por perder su maleta durante diez días

Condenan a Vueling a pagar casi mil euros a un pasajero por perder su maleta durante diez días

Aunque el viajero recuperó su equipaje, el juez estima que la compañía debe pagarle tanto por los daños materiales como por los morales con la cantidad total de 949,94 euros

| etiquetas: vueling , viajes , maletas , equipaje , sentencias
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