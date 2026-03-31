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Condenado a dos años de cárcel uno de los policías implicados en el tiroteo de La Florida en 2022

Condenado a dos años de cárcel uno de los policías implicados en el tiroteo de La Florida en 2022

La actuación del agente que disparó al coche fue «totalmente innecesaria» www.meneame.net/story/enredos-policia-oviedo-acabaron-dos-jovenes-tiro www.meneame.net/story/agentes-tiroteo-florida-oviedo-arruinan-operacio

| etiquetas: policía local , oviedo , asturias , la florida , tiroteo
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2 comentarios
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
es decir, NO va a entrar en la cárcel
1 K 32
Malinke #2 Malinke
»La magistrada que ha emitido un voto particular argumenta que el agente de la Policía Local de Oviedo debería ser absuelto porque su actuación no fue dolosa. Sostiene que su intervención se dirigía exclusivamente a detener el vehículo y no a lesionar a sus ocupantes.

El voto particular subraya que el agente, según declaraciones de Europa Press, actuó bajo la creencia de que su compañero corría un riesgo inminente de atropello. Esta percepción se considera lógica dado que, instantes antes, el…   » ver todo el comentario
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