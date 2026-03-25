Condenado a 10 meses de cárcel el portavoz de Vox sobre Seguridad e Inmigración por delito electoral

Samuel Vázquez, portavoz nacional de Seguridad e Inmigración de Vox, ha sido condenado a 10 meses de prisión y al pago de una multa de 3.600 euros —a razón de 12 euros diarios por diez meses— como autor de un delito electoral. La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Móstoles (Madrid) lo ha condenado por participar en la campaña electoral de Vox para las elecciones municipales de 2023, a pesar de que ley lo prohíbe expresamente a los miembros de las Fuerzas Armadas, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las policías au