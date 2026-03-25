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Condenado a 10 meses de cárcel el portavoz de Vox sobre Seguridad e Inmigración por delito electoral

Condenado a 10 meses de cárcel el portavoz de Vox sobre Seguridad e Inmigración por delito electoral

Samuel Vázquez, portavoz nacional de Seguridad e Inmigración de Vox, ha sido condenado a 10 meses de prisión y al pago de una multa de 3.600 euros —a razón de 12 euros diarios por diez meses— como autor de un delito electoral. La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Móstoles (Madrid) lo ha condenado por participar en la campaña electoral de Vox para las elecciones municipales de 2023, a pesar de que ley lo prohíbe expresamente a los miembros de las Fuerzas Armadas, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las policías au

| etiquetas: samuel , vazquez , vox , condenado , delito , electoral
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3 comentarios
9 2 0 K 119 actualidad
#2 UNX
“El hecho de que el acusado no pidiera expresamente el voto para la candidata de Vox no significa que no llevase a cabo un acto de campaña electoral”, argumenta el juez.

Algo me dice que si recurre, se puede encontrar con un juez afinador fácilmente.
1 K 31
makinavaja #3 makinavaja
#2 Me da que VOX no tiene tantos jueces en nómina como el PP.....
0 K 13
#1 omega7767
mira que ha estado gobernando poco Vox y tiene casos de corrupción por todas partes

utilizando esa palabra de Eduardo Inda y aplicandola a vox "En Vox solo quieren trincar"
1 K 22

menéame