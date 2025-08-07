edición general
Las conchas marinas no son un ‘souvenir’: los científicos explican por qué es mejor dejarlas en la playa

Las conchas marinas no son un ‘souvenir’: los científicos explican por qué es mejor dejarlas en la playa

“No están ahí por casualidad: forman parte del engranaje natural que mantiene vivas y estables nuestras playas”. “Cada concha, por pequeña que parezca, ayuda a mantener la arena en su sitio, frenando su arrastre con cada marea. Gracias a ellas, las playas conservan su forma, su firmeza y su capacidad para resistir la erosión”. “Hace falta concienciar a los veraneantes para que sean cuidadosos, respeten el medio playero y no lo destruyan. Llevarse una conchita puede parecer nada. Pero no es necesario, mejor dejarla donde está”

lobotomico2 #1 lobotomico2 *
Mejor muerete. Contaminas y ocupas espacio.

Todo lo que hagas, estara mal visto por alguien.
reivaj01 #2 reivaj01
Vos sos boludo y pelotudo

