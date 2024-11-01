Comunicado de España y otros 15 países sobre la flotilla a Gaza

Comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de España Los Ministros de Asuntos Exteriores de España, Turquía, Bangladesh, Brasil, Colombia, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar, y Sudáfrica expresamos nuestra preocupación por la seguridad de la Flotilla Global Sumud, una iniciativa de la sociedad civil en la que participan ciudadanos de nuestros países. La Flotilla ha informado sobre su objetivo de entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y de concienciar sobre las