El compuesto del ajo que lucha contra la pérdida de masa y función muscular para alejar el envejecimiento

El Instituto para la Investigación del Envejecimiento Productivo (IRPA) de Tokio en colaboración con la Universidad de Washington han descubierto que un compuesto específico del extracto de ajo envejecido tiene la capacidad de reprogramar la comunicación entre nuestros órganos para combatir la sarcopenia (la pérdida de masa, fuerza y función muscular asociada a la edad). El estudio describe además una ruta biológica hasta ahora desconocida: el eje grasa-cerebro-músculo.