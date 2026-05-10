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El compuesto del ajo que lucha contra la pérdida de masa y función muscular para alejar el envejecimiento

El Instituto para la Investigación del Envejecimiento Productivo (IRPA) de Tokio en colaboración con la Universidad de Washington han descubierto que un compuesto específico del extracto de ajo envejecido tiene la capacidad de reprogramar la comunicación entre nuestros órganos para combatir la sarcopenia (la pérdida de masa, fuerza y función muscular asociada a la edad). El estudio describe además una ruta biológica hasta ahora desconocida: el eje grasa-cerebro-músculo.

| etiquetas: ajo , s1pc , sarcopenia , ajo negro
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9 comentarios
2 1 0 K 43 ciencia
taSanás #1 taSanás
Que raro, Drácula es inmortal ….
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Stathamdepueblo #3 Stathamdepueblo
#1 saturación de ajo, por eso no lo tolera ya
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taSanás #4 taSanás
#3 todo cuadra .
#BroSacience cum laude
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tusitala #6 tusitala
#1 Se cayó en la marmita de la sopa de ajo cuando era pequeño
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#2 Pitchford
Habrá que ver si el rico ajo negro tiene suficiente concentración en un consumo típico o si este compuesto solo es efectivo en forma de suplemento, lo que le restaría mucho interés.
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josde #5 josde
Menudo aliento a ajo. xD
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#8 Pitchford
#5 El ajo negro no da aliento a ajo.
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josde #9 josde
#8 Pero creo que da sensación de ardor en el estómago y el reflujo (acidez).
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Doctorow #7 Doctorow
Agua y ajo de toda la vida.
Y resina.
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menéame