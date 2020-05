La compra fallida de Madrid a una empresa de altavoces que ofrecía mascarillas FFP2

El 15 de abril, la Comunidad de Madrid compró 53.000 mascarillas FFP2 a Tower TBA, una empresa especializada en "sistemas de audio". El contrato se cerró mediante la tramitación de emergencia sin publicidad por 189.183 euros con IVA, pero cuando el proveedor se disponía a entregar el lote, las autoridades se dieron cuenta de que se trataba de un modelo distinto al que les habían mostrado en un primer momento: "No se retiraron porque ni siquiera se recibieron. Directamente no se recepcionaron al no cumplir con lo contratado.