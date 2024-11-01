Compositor de 'El Rey León' demanda a humorista por supuesta mala interpretación de la canción  

Grammy Lebo M presentó una demanda contra el comediante Learnmore Jonasi. El humorista se volvió viral tras un su participación en un podcast, donde realizó afirmaciones sobre el significado de “Nants’ingonyama” en "El círculo de la vida". El humorista bromeó en el podcast diciendo que la traducción era: “Mira, hay un león. Oh, Dios mío”. Sin embargo, la demanda sostiene que el comediante presentó esta interpretación como un hecho y ridiculiza el valor cultural del canto que dice “Todos saludamos al rey, todos nos inclinamos en su presencia”.