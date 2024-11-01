¿ Cómo Trump está amenazando la ciencia climática en las regiones polares de la Tierra? (ENG)

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado, su administración en Estados Unidos ha despedido a miles de científicos y ha congelado subvenciones para investigación por valor de miles de millones de dólares.



Según los investigadores, los recortes han tenido consecuencias de gran alcance en todos los ámbitos de la investigación científica, llegando incluso a las frágiles regiones polares de la Tierra.