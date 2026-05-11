Cómo podría ser una futura nave tripulada japonesa

Actualmente solo tres naciones del planeta Tierra pueden poner astronautas en órbita por sus propios medios: Estados Unidos, Rusia y China. Y dentro de poco, India. De entre las principales potencias espaciales destacan dos ausencias: Europa occidental (a través de la ESA) y Japón. Ambos tienen en común el hecho de que disponen de un programa espacial tripulado muy potente, pero carecen de una nave tripulada propia. Los dos lo han intentado, pero las circunstancias económicas y la falta de impulso político han lastrado todas las iniciativas.