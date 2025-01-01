edición general
Cómo instalar SteamOS en un PC viejo para seguir usándolo para jugar sin Windows

Utilizar un sistema operativo sin actualizaciones, supone un importante problema de seguridad para los datos. Con el fin del soporte oficial de Windows 10 a la vuelta de la esquina (programado para el 14 de octubre de 2025), muchos son los usuarios que no tienen la capacidad económica de invertir en un nuevo PC y se verán expuestos cualquier vulnerabilidad que se detecte a partir de esa fecha si siguen utilizando Windows 10.

jonolulu #2 jonolulu
Para jugar a juegos viejos, supongo...
0 K 12
Catacroc #3 Catacroc
#2 Depende de lo que estires el concepto "juegos viejos". Se supone que es para jugar a los juegos de Steam. Entiendo que, sin una grafica potente, por mucho que el juego de este año cargue no ira a 60fps.
0 K 10
ronko #4 ronko
#2 Volver a disfrutar de la tarta de Aperture Science. :-D
0 K 7
vicvic #7 vicvic
Para jugar a juegos viejos porque para jugar a las novedades y juegos top de hace un par de años, dudo mucho que un PC que no soporta Windows 11 te sirva...
0 K 12
Ed_Hunter #8 Ed_Hunter
#7 puede que sea una máquina que no tenga TPM2, por lo que pueda correr juegos actuales a 1080, pero no usar oficialmente Windows 11
0 K 6
beltzak #9 beltzak *
#7 Me atrevo a decir que cualquier equipo que soporte Windows 10 es muy capaz de jugar a las novedades de los últimos 2 años.

De hecho cualquier novedad de los últimos dos años fue casi con absoluta probabilidad desarrollada en Windows 10. Prácticamente ninguna empresa habrá desarrollado juegos triple A enteramente en Windows 11. Aún quedan unos años para que eso suceda.

Pero bueno, el marketing hace mucho daño.
0 K 9
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Ahí se pueden jugar los juegos de GOG y Epic?
0 K 11
beltzak #5 beltzak
#1 Claro.

Si los tienes comprados en Steam. :-P
3 K 42
#6 Eukherio
#1 Sí, tienes Lutris o Heroic Games Launcher. No es tan natural como en Steam, pero tampoco requiere mucho trasteo por lo general.
1 K 12

