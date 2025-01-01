Cómo instalar SteamOS en un PC viejo para seguir usándolo para jugar sin Windows

Utilizar un sistema operativo sin actualizaciones, supone un importante problema de seguridad para los datos. Con el fin del soporte oficial de Windows 10 a la vuelta de la esquina (programado para el 14 de octubre de 2025), muchos son los usuarios que no tienen la capacidad económica de invertir en un nuevo PC y se verán expuestos cualquier vulnerabilidad que se detecte a partir de esa fecha si siguen utilizando Windows 10.