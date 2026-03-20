Cómo hacer fideos caldosos de pescador, una alternativa fácil y económica a la fideuá

Pescados y mariscos de poco valor pero mucho sabor, un sofrito, una picada y una pasta no muy gruesa es todo lo que hace falta para disfrutar de este plato de cuchara.Hay platos que nacen de la lógica más pura la que manda en la cocina de pescadores se resume en lo que se pesca en la barca + lo que se puede llevar en ella sin que se estropee + algo que pueda cocinarse en un único recipiente.Estos fideos pertenecen a esa familia de recetas humildes –porque permiten usar cualquier pescado o marisco de tamaño pequeño, gambas descabezadas y demas