"¿Olvidar? ¿Tú quieres que yo olvide algo? Este cerebro no olvida. Nunca jamás he olvidado nada desde que mi madre me destetó. Fue un martes, llovía...". El autor de esta genial frase es Sheldon Cooper, protagonista de 'The Big Bang Theory'. En la serie, Cooper es un 'cerebrito' capaz de recordar casi cualquier cosa.