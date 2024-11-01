Cómo es el edificio creado para combatir la soledad que ganó uno de los premios de arquitectura más prestigiosos del mundo

Una respuesta moderna a las tradicionales viviendas sociales para personas mayores, diseñada para combatir la soledad, ha ganado un prestigioso premio otorgado al mejor edificio nuevo de Reino Unido. El Hospicio Appleby Blue, que ofrece apartamentos a precios módicos para residentes mayores de 65 años en Southwark, en el sur de Londres, ganó este jueves el premio anual Stirling, el cual es otorgado por el Real Instituto de Arquitectos Británicos (RIBA, por sus siglas en inglés). El complejo tiene 59 apartamentos más áreas comunales.
| etiquetas: soledad , edificio , urbanismo