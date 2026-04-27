Cómo dar mayor visibilidad a los subs de menéame

No soy ni pretendo ser activo en cuanto a la lluvia de ideas de cómo se podría mejorar menéame, no soy creativo ni ingenioso para ello ni me he planteado serlo.

Hace tiempo no obstante que se viene comentando, casi desde el inicio, que los subs eran territorio semimuerto con muy poca actividad. Posteriormente se hicieron cambios que creo que han beneficiado su desarrollo, han evitado su declive y más recientemente parece que están experimentado un tirón por parte de muchos usuarios.

No obstante, da la impresión de que sigue siendo territorio ignoto de los usuarios anónimos y usuarios 'casuals' que pueblan menéame y que dan el grueso de votos cuando los meneos alcanzan la portada.

Es por ello que le he pedido ayuda a la IA, dado que no soy diseñador gráfico, para que me ayude a plasma cómo podría remodelarse algo la portada para dar mayor visibilidad a los subs.

1. La doble pestaña

Esta primera es una idea mía que le he pedido a una famosa IA que me reproduzca. Consistiría en crear una doble pestaña en la parte superior de la portada: una a la izquierda para la portada general y una segunda a la derecha para portadas en subs.

Por defecto estaría seleccionada la de la izquierda, uno sólo tendría que pulsar la pestaña de la derecha para ver una portada como la del general pero sólo para subs.

El resultado sería algo parecido a lo siguiente.

2. La barra lateral

Para la segunda propuesta le he dejado el trabajo a la IA.

Le he pedido que diseñe la portada según cómo cree que podría mejorar la visibilización de subs de forma más efectiva a la actual.

El resultado recuerda un poco a reddit. En cualquier caso, creo que es un diseño interesante que podría tener su atractivo dado que claramente le da un protagonismo a la categorización de noticias en menéame según el sub al que pertenezcan además de ser más visual y llamativo.

No sé qué impresión tendríais de cada una de estas dos propuestas o si alguien tendría una propuesta mejor o si quizás ahora mismo, tal y como está configurado menéame, los subs ya tienen la importancia que necesitan y no requiere cambios.

Es sólo una idea y creo que podría ser interesante debatirlo.