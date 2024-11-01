edición general
8 meneos
76 clics
¿Cómo se cultiva la planta de wasabi?

¿Cómo se cultiva la planta de wasabi?

La Wasabia japonica o planta del wasabi es una de las plantas más difíciles de cultivar de todo el mundo. Te decimos qué necesita para prosperar y un truquillo que te ayudará a conseguirlo.

| etiquetas: wasabi , plantas
6 2 0 K 155 ocio
8 comentarios
6 2 0 K 155 ocio
#3 Albarkas *
"La Wasabia japonica o planta del wasabi es una de las plantas más difíciles de cultivar de todo el mundo."
Ahora saldrá alguno diciendo que no es tan difícil y que en su pueblo hay por todos los ribazos. xD
P.D. y que no se lo dan ni a los tocinos.
3 K 51
D303 #4 D303
#3 De hecho el 99% del Wasabi que se come es rábano picante coloreado, porque es tan complicado de cultivar que apenas hay y el que tiene unos precios prohibitivos.
2 K 36
pazentrelosmundos #6 pazentrelosmundos
#3 yo voy a intentarlo, precisamente por eso, por ser difícil. Es un reto.
Ahora de ahí a que lo consiga ya veremos...
0 K 20
reivaj01 #7 reivaj01 *
#3 no es tan difícil y en mi pueblo hay por todos los ribazos.

Edito para añadir que no se lo dan ni a los tocinos.
1 K 24
pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos
Próximo proyecto raro...
0 K 20
Pacman #2 Pacman
En Cataluña se cultiva, con cierto exito.
0 K 12
crob #8 crob *
#2 Ya dejamos de cultivarlo en yamaaoi.com/ si te refieres al de Viladrau
vendí mi parte de la empresa, los otros dos socios se pelearon y ahora se importa casi todo, la producción ahora es testimonial
mi diseño de Permacultura más existoso y rentable por otra parte, nos sorprendimos con lo bien que fue el proyecto piloto
intenté en hidroponia y fue imposible...
0 K 10

menéame