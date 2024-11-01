·
¿Cómo se cultiva la planta de wasabi?
La Wasabia japonica o planta del wasabi es una de las plantas más difíciles de cultivar de todo el mundo. Te decimos qué necesita para prosperar y un truquillo que te ayudará a conseguirlo.
wasabi
plantas
#3
Albarkas
*
"La Wasabia japonica o planta del wasabi es una de las plantas más difíciles de cultivar de todo el mundo."
Ahora saldrá alguno diciendo que no es tan difícil y que en su pueblo hay por todos los ribazos.
P.D. y que no se lo dan ni a los tocinos.
3
K
51
#4
D303
#3
De hecho el 99% del Wasabi que se come es rábano picante coloreado, porque es tan complicado de cultivar que apenas hay y el que tiene unos precios prohibitivos.
2
K
36
#6
pazentrelosmundos
#3
yo voy a intentarlo, precisamente por eso, por ser difícil. Es un reto.
Ahora de ahí a que lo consiga ya veremos...
0
K
20
#7
reivaj01
*
#3
no es tan difícil y en mi pueblo hay por todos los ribazos.
Edito para añadir que no se lo dan ni a los tocinos.
1
K
24
#1
pazentrelosmundos
Próximo proyecto raro...
0
K
20
#2
Pacman
En Cataluña se cultiva, con cierto exito.
0
K
12
#8
crob
*
#2
Ya dejamos de cultivarlo en
yamaaoi.com/
si te refieres al de Viladrau
vendí mi parte de la empresa, los otros dos socios se pelearon y ahora se importa casi todo, la producción ahora es testimonial
mi diseño de Permacultura más existoso y rentable por otra parte, nos sorprendimos con lo bien que fue el proyecto piloto
intenté en hidroponia y fue imposible...
0
K
10
#5
Ka0
youtu.be/IP3XaAqDwZ0?feature=shared
0
K
11
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
