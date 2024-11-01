edición general
5 meneos
103 clics
¿Cómo consiguieron sobrevivir estos animales a pesar de sus limitaciones evolutivas?

¿Cómo consiguieron sobrevivir estos animales a pesar de sus limitaciones evolutivas?

La evolución no siempre premia lo útil: algunas especies parecen haber tomado rutas biológicas tan extravagantes que rozan lo absurdo.

| etiquetas: evolución , ciencia , animales
5 0 0 K 53 ciencia
1 comentarios
5 0 0 K 53 ciencia
#1 Seat127
El panda, ese animal que si comiese chetoos sería igual al meneante medio :troll:
0 K 8

menéame