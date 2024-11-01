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Cómo el cerebro le roba volumen al tiempo

Cómo el cerebro le roba volumen al tiempo

Cuando eras niña,el tiempo se estiraba en horas que parecían días.Había tardes que parecían hechas de una materia más espesa que la de ahora... Con los años, esa consistencia se pierde de una forma tan gradual que casi nadie sabría decir cuándo empezó a desaparecer. Lo que sí sabemos es reconocer el resultado. Los meses se encogen. Los veranos, que antes parecían una pequeña vida paralela, se convierten en una franja imprecisa de calor, alguna cena al aire libre y dos o tres recuerdos mejor iluminados que el resto. Luego una mira el calendario

| etiquetas: cerebro , volumen , tiempo , infancia , neurociencias , jotdown
7 1 0 K 82 cultura
3 comentarios
7 1 0 K 82 cultura
cocolisto #1 cocolisto
Da gusto leer algo bien escrito y este artículo lo está.
1 K 29
AbiRN #3 AbiRN *
#1 Lo he leído y efectivamente es un gustazo leerlo. Por otra parte, alguna vez me planteé lo que comenta el artículo y llegué a la misma conclusión. En fin, supongo que me alegra saber que estaba en lo cierto.

Muchas gracias por el articulo, me ha gustado mucho :-)
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#2 meneandotela
Monotonía...
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menéame